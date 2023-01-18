BAYKAR'ı tehdit eden Ali Babacan'a Okyanus Ötesi desteği! CIA ajanı Rubin: "Babacan’ı rahat bırakın o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil"

"BAYKAR BİRİLERİNİN KİRLİ SİYASİ AJANDALARINA MALZEME OLACAK MÜESSESE DEĞİL"

Babacan'a bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.