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    • 19.01.2023 01:16
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    BAYKAR'ı tehdit eden Ali Babacan'a Okyanus Ötesi desteği! CIA ajanı Rubin: "Babacan’ı rahat bırakın o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil"

    %0.9'luk Ali Babacan'ın DEVA Partisi, terör örgütünün siyasi kanadı HDPKK'ya yanlarken yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı mesnetsiz iddialarla hedef alıp tehdit etti. Babacan'ın bu rezilliğine toplumun her kesiminden tepki yükselirken Okyanus Ötesi'nden destek gecikmedi. Tescilli Türkiye düşmanı CIA etki ajanı Michael Rubin, BAYKAR'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı'nın sırtını sıvazlayarak "Babacan’ı rahat bırakın" paylaşımında bulundu. Rubin, Ahmet Davutoğlu'na da "FETÖ'cü" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CIA’den BAYKAR’ı tehdit eden Babacan’a destek!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride bıraktığımız günlerde başarılarıyla yeni yüzyılın savaş anlayışını kökünden değiştiren ve yerli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar SİHA'ları hedef aldı.

    Yurt dışında Yunanistan, içeride SİHA Sezgin ve HDPKK çizgisindeki siyasetçilerin hedefindeki Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız" tehdidinde bulundu.

    HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
    Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

    Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "BAYKAR BİRİLERİNİN KİRLİ SİYASİ AJANDALARINA MALZEME OLACAK MÜESSESE DEĞİL"
    Babacan'a bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.

        CIA'DEN ALİ BABACAN'A DESTEK
        Öte yandan tescilli Türkiye düşmanı, CIA etki ajanı Michael Rubin de, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek şer cephesinin başını çeken isimler arasında yer alıyor.

        Rubin, BAYKAR'ı tehdit etme rezilliğine imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a destek paylaşımında bulundu.



        AHMET DAVUTOĞLU'NU FETÖ'CÜ İLAN ETTİLER
        Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CIA etki ajanı, "Babacan'ı rahat bırakın. Hiç değilse o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil" şeklinde konuştu.

        CIA'nin Ali Babacan'a destek verip Ahmet Davutoğlu'nu FETÖ'cü ilan etmesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

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