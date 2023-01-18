BAYKAR'ı tehdit eden Ali Babacan'a Okyanus Ötesi desteği! CIA ajanı Rubin: "Babacan’ı rahat bırakın o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride bıraktığımız günlerde başarılarıyla yeni yüzyılın savaş anlayışını kökünden değiştiren ve yerli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar SİHA'ları hedef aldı.
Yurt dışında Yunanistan, içeride SİHA Sezgin ve HDPKK çizgisindeki siyasetçilerin hedefindeki Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız" tehdidinde bulundu.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.
Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"BAYKAR BİRİLERİNİN KİRLİ SİYASİ AJANDALARINA MALZEME OLACAK MÜESSESE DEĞİL"
Babacan'a bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.