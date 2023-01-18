Daha önce Peygamber Efendimize hakaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan skandal sözler!





RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Başkan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.