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    • Güncel
    • 18.01.2023 22:41
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    • 18.01.2023 22:57
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    Daha önce Peygamber Efendimize hakaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan skandal sözler!

    Daha önce Peygamber Efendimiz ile ilgili hakaret içerikli paylaşımla imza atan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yeni bir skandal söyleme imza attı. Geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda konuşan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın" ifadelerini kullandı.

    Bukalemun Rıdvan!

    İzmir'de sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 7.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.



    RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN
    CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Başkan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.



    SEÇMENİN İRADESİNİ YOK SAYDI
    Karakayalı'nın herkesi rahatsız eden konuşması kendi seçmenini ile kendisinden olmayan insanları nasıl ayrıştırdığını, iradelerini nasıl yok saydığını gözler önüne serdi. İnsanların oyunu çay, rakı ve zemzem ısmarlayarak alabileceğini düşünen Karakayalı'nın toplantıda kaydedilen konuşması her kesimden insanın tepkisine neden oldu.



        DAHA ÖNCE DE PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET ETMİŞTİ
        Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlanmıştı. Öte yandan Karakayalı'nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu öğrenilmişti.



        'EN SEVGİLİ'YE ALÇAKÇA HAKARET!
        Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir hakarette bulunmuştu.



        KAYMAKAMLIK DAVA AÇTI
        Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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        Haberler Güncel Daha önce Peygamber Efendimize hakaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan skandal sözler!
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