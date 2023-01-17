Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çok sert tepki! Suriye ile normalleşme süreci ve Tahran'a 'terör' uyarısı...





İSVEÇ'E UYARI: "YA TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ BU MAYINLARA KURBAN OLACAKLAR..."

Bakan Çavuşoğlu, İsveç yönetimini ikaz ederek "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

PKK'nın İsveç'teki provokasyonu için Çavuşoğlu, "İsveç, kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldattığını bilmesini isterim" dedi.

