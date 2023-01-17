Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çok sert tepki! Suriye ile normalleşme süreci ve Tahran'a 'terör' uyarısı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
İran'a mesaj veren Çavuşoğlu, "Topraklarınızı terörden temizleyin! Teröre karşı birlikte mücadele edelim." dedi. Şam ile normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Suriye ile görüşmelerimizde siyasi süreci ele alıyoruz." şeklinde konuştu.
İSVEÇ'TE "SAVCININ 'SORUŞTURMAYA GEREK YOKTUR' KARARINA TEPKİ
İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarının alçak gösterisine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Kimse bizi kandırmasın! Nefret suçu içeren bir eylemdir" dedi.
Çavuşoğlu, "Savcının 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürttür. Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç'te suç mu değil mi? Onun cevabını versinler. Nefret Suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç'te suç mu değil mi bunun cevabını versinler. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir." cümlelerine yer verdi.