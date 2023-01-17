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    • 17.01.2023 18:46
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çok sert tepki! Suriye ile normalleşme süreci ve Tahran'a 'terör' uyarısı...

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda, "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem" ifadelerini kullandı. İsveç yönetimini ikaz eden Bakan Çavuşoğlu, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç’e çok sert tepki!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki!


    Bakan Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

    İran'a mesaj veren Çavuşoğlu, "Topraklarınızı terörden temizleyin! Teröre karşı birlikte mücadele edelim." dedi. Şam ile normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Suriye ile görüşmelerimizde siyasi süreci ele alıyoruz." şeklinde konuştu.

    İSVEÇ'TE "SAVCININ 'SORUŞTURMAYA GEREK YOKTUR' KARARINA TEPKİ
    İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarının alçak gösterisine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Kimse bizi kandırmasın! Nefret suçu içeren bir eylemdir" dedi.

    Çavuşoğlu, "Savcının 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürttür. Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç'te suç mu değil mi? Onun cevabını versinler. Nefret Suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç'te suç mu değil mi bunun cevabını versinler. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir." cümlelerine yer verdi.



        İSVEÇ'E UYARI: "YA TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ BU MAYINLARA KURBAN OLACAKLAR..."
        Bakan Çavuşoğlu, İsveç yönetimini ikaz ederek "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

        PKK'nın İsveç'teki provokasyonu için Çavuşoğlu, "İsveç, kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldattığını bilmesini isterim" dedi.
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