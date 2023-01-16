Stockholm'deki rezilliği görmezden geldi "Türkiye ile NATO müzakereleri iyi gidiyor" dedi! Ulf Kristersson "NATO" rüyası

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü açıkladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Temel olarak, hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Eskisi gibi aynı yerdeyiz. Bence hala çok iyi bir durumdayız. Müzakereler açısından durum, daha doğrusu mutabakatın takibi açısından iyi gidiyor" dedi.
Türkiye'nin İsveç'ten talep ettiği iadelere değinen Kristersson, "İadelerle ilgili mevzuatımızın olduğu ve buna bağlı kaldığımız malum. Türkiye'den talepler var. Yeni bir şey değil" dedi.