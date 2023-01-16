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    • 16.01.2023 21:03
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    • 16.01.2023 21:16
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    Stockholm'deki rezilliği görmezden geldi "Türkiye ile NATO müzakereleri iyi gidiyor" dedi! Ulf Kristersson "NATO" rüyası

    Türkiye ile imzaladıkları mutabakata rağmen terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine kol kanat germekten vazgeçmeyen İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu iddia etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan rezaleti görmezden gelen Kristersson, "Er ya da geç NATO üyesi olacaklarına inandığını" söyledi.

    Rezilliği görmedi ’müzakereler iyi’ dedi! İsveç’in NATO rüyası

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü açıkladı.



    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Temel olarak, hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Eskisi gibi aynı yerdeyiz. Bence hala çok iyi bir durumdayız. Müzakereler açısından durum, daha doğrusu mutabakatın takibi açısından iyi gidiyor" dedi.



    Türkiye'nin İsveç'ten talep ettiği iadelere değinen Kristersson, "İadelerle ilgili mevzuatımızın olduğu ve buna bağlı kaldığımız malum. Türkiye'den talepler var. Yeni bir şey değil" dedi.



        Hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütlerini yerine getirdiğini aktaran Kristersson, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda ne zaman onay vereceğinden emin olmadığını fakat er ya da geç NATO üyesi olacaklarına inandığını açıkladı.
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