Stockholm'deki rezilliği görmezden geldi "Türkiye ile NATO müzakereleri iyi gidiyor" dedi! Ulf Kristersson "NATO" rüyası





İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Temel olarak, hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Eskisi gibi aynı yerdeyiz. Bence hala çok iyi bir durumdayız. Müzakereler açısından durum, daha doğrusu mutabakatın takibi açısından iyi gidiyor" dedi.