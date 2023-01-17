Kılıçdaroğlu'na CHP'nin kalesi İzmir'de protesto şoku! Sabrı taştı hıncını Tuncay Özkan'dan çıkardı

Kılıçdaroğlu vizyonunu açıkladı. Eşi, uyuyakaldı! Görüntüyü ekrana verenin Tuncay Özkan olduğu yazıldı! Ardından Uğur Dündar'a çıktı. İddiaya göre SADAT'ın alt bant reklamında yine Özkan'ın parmağı vardı!