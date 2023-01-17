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    Kılıçdaroğlu'na CHP'nin kalesi İzmir'de protesto şoku! Sabrı taştı hıncını Tuncay Özkan'dan çıkardı

    Bir yanda adaylık yarışı.. Bir yanda parti içi savaşları... Tüm bunlar Kılıçdaroğlu'nun dengesini sarstı! Üstelik Kemal Bey, kalesi İzmir'de ummadığı bir protestoyla karşılaştı! Sabrı taştı! dosyası kabarık olan Tuncay Özkan'ı azarladı! CHP'deki gerginlik tavan yaptı.

    Meydan savaşı!

    Kılıçdaroğlu vizyonunu açıkladı. Eşi, uyuyakaldı! Görüntüyü ekrana verenin Tuncay Özkan olduğu yazıldı! Ardından Uğur Dündar'a çıktı. İddiaya göre SADAT'ın alt bant reklamında yine Özkan'ın parmağı vardı!



    CHP'deki bu iç savaş, İzmir'de patladı! Kılıçdaroğlu, temel atma törenine katıldı. Çiğli Belediyesi çalışanları, maaş zammı alamadıklarını belirtip pankartlar açtı. Sloganlar attı! Kemal Bey ve eşrafını yuhaladı!



    Vekiller sakinleştirmeye çalıştı. Kemal Bey, Özkan'ı çağırdı. Herkesin içinde fırçaladı! Evsahibi Tunç Soyer'in yüzü asıldı! "Türkiye'yi, İzmir gibi yöneteceğim" diyen Kemal Bey'e diyecek tek söz kaldı: Bir daha düşünün!
        Ortaya ’Amir’ bulundu
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na CHP'nin kalesi İzmir'de protesto şoku! Sabrı taştı hıncını Tuncay Özkan'dan çıkardı
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