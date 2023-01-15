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    • Güncel
    • 15.01.2023 21:59
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    • 15.01.2023 22:01
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti. Bakan Akar'ın ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacağı bildirildi.

    İHA
    Bakan Akar, Londra’ya gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.



    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti. Bakan Akar'ın ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacağı bildirildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti
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