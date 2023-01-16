Başkan Erdoğan'dan 6’lı masanın kriz vaatlerine çok sert tepki: Bu cehalettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Şunları söyledi:

Karadeniz tahılının yüzde 44'ü Avrupa'ya, yüzde 14'ü Afrika'ya gönderildi. Şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı vermiş olacağız.

Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok. 2023 seçimleri tüm bu saçmalıkların, zırvaların çöpe atıldığı, Türkiye Yüzyılı'nın güneş gibi üzerimize doğduğu bir milat olacaktır. Bu konuda en çok gençlerimize güveniyorum.

İsveç'te PKK'nın PYD'nin gösterilerinin durdurulması gibi bir şey söz konusu olmadı. Bu duruma karşı eğer el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimiz çok daha gerilebilir.