SİHA kavgası! Ali Babacan'a İyi Parti'den tepki: "Sahip çıkacağız"

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar İHA ve SİHA'lar; hem sahada hem uluslararası savunma tartışmalarında başarılarıyla Türkiye'nin göğüsünü kabartıyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar SİHA'lar, Türkiye düşmanlarının neredeyse 1 numaralı hedefi haline geldi.

BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.

HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ

Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK

Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"Sn. Babacan,

BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN

Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

ALDIĞI CEVAP YETMEDİ

Haluk Bayraktar'ın bilgili ve belgeli cevaplarına karşın Babacan, çirkin saldırılarını durdurmak bir yerine rezaleti bir üst perdeye taşıdı. Babacan, katıldığı bir canlı yayında, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." ifadelerini kullandı.

6'LININ ORTAĞI İYİ PARTİ'DEN TEPKİ: "BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Babacan'ın bu sözleri sonrası seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'lı masada şimdi de 'SİHA' kavgası çıktı. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Babacan'ın "dokunacağız" dediği savunma sanayii teknolojilerini geliştireceklerini belirtti.

BABACAN'IN "SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Zorlu, "Ülkemiz adına güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Savunma sanayiindeki adımları çok daha ileri götüreceğiz. Şu ana kadar kazanılmış, milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırımın ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Sahip çıkacağız." dedi.