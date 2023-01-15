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    • 15.01.2023 21:31
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    Başkan Erdoğan’dan 8 yaşında hediye isteyen genç kız şimdi bilgisayar programcısı! Erdoğan’a yıllar önceki o görüntüler gösterildi

    Başkan Erdoğan Muğla Fethiye’de gençlerle buluştu. Gençlerin gündemle ilgili birçok sorusuna yanıt veren Erdoğan’ı bir sürpriz bekliyordu. Programa İzmir'den katılan Gülşen Taşol'un 8 yaşındayken İzmir'de Evka 4 Spor Kompleksi'nin açılışı sırasında Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf gösterildi.

    Erdoğan’a yıllar önceki o görüntüler gösterildi

    Erdoğan, "Gülşen, çocukluğunla şu andaki halin hiç birbirine benzemiyor. Ben yanlış mı söylüyorum? Benziyor mu?" dediği Taşol, "Belki biraz gamzeler, dişler, o benziyor olabilir." ifadesini kullandı.

    Taşol, o gün tek isteğinin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek ve bir gün öncesinde annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu anlatarak, "O gün hem fotoğraf çekilip hem de mektubu size ulaştırabildim. Mektubun içeriğinde de sizden bir bilgisayar rica etmiştim ve aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar bana geldi. Ben 25 yaşındayım şu anda, bilgisayar programlama son sınıf öğrencisiyim." diye konuştu.

    Erdoğan'ın, "Peki o bilgisayar duruyor mu?" sorusuna, "Saklıyorum, klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum." diyen Taşol, "Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu anımı şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız." dedi.

    Başkan Erdoğan, Taşol'dan annesine selam söylemesini istedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan’dan 8 yaşında hediye isteyen genç kız şimdi bilgisayar programcısı! Erdoğan’a yıllar önceki o görüntüler gösterildi
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