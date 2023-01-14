SON DAKİKA | Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli deprem detayları

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

A Haber canlı yayınına katılan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, "Şu an herhangi bir olumsuzluk yok. Köylerle de haberleşmeye çalışıyoruz. Şu an ilçede yıkım gibi olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.