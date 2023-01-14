Bunu yapana 150 TL'si geri yatıyor! Faturanız bu ay çok geldiyse müjde! İnternet, su, doğalgaz, cep telefonu, elektrik faturası için geçerli...

Bankaların fatura otomatik ödeme talimatı için yaptığı kampanyalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı.Akbank tarafından paylaşılan bilgiye göre banka üzerinden otomatik ödeme talimatı verene faturasının 150 TL'si geri yatıyor. İşte detaylar...