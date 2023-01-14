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    • Güncel
    • 14.01.2023 10:48
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    • 14.01.2023 10:48
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    Bunu yapana 150 TL'si geri yatıyor! Faturanız bu ay çok geldiyse müjde! İnternet, su, doğalgaz, cep telefonu, elektrik faturası için geçerli...

    Faturada adı soyadı yazan kişilere bankaların yeni kampanyası başladı.

    takvim.com.tr
    Faturanız bu ay çok geldiyse müjde!

    Bankaların fatura otomatik ödeme talimatı için yaptığı kampanyalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı.Akbank tarafından paylaşılan bilgiye göre banka üzerinden otomatik ödeme talimatı verene faturasının 150 TL'si geri yatıyor. İşte detaylar...

    OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERENE 150 TL GERİ ÖDENİYOR!

    Akbank Axess kredi kartı olan kişilere yönelik olarak açıklanan kampanya ile otomatik ödeme talimatı veren kişilere 150 TL para iadesi kazanma fırsatı sunuldu.

    AKBANK AXESS KREDİ KARTI OTOMATİK FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler kampanyaya isterlerse Akbank Axess kredi kartı internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katıl butonunu kullanarak ya da FATURAC yazarak oluşturdukları kısa mesajı 4566 numarasına göndererek katılabilecekler.

        OTOMATİK ÖDEME TALİMATI NASIL OLUYOR?

        Otomatik ödeme talimatı, bankanıza faturalarınızın ödenmesi için belirli bir tarihte ve belirli bir miktarda para aktarması için yetki verme eyleminden oluşur. Otomatik ödemeler bir banka hesabı veya kredi kartı ile yapılır.

        OTOMATİK ÖDEME TALİMATI ÜCRETLİ Mİ?

        Türkiye'de bireysel kredi kartlarıyla gerçekleştirilen talimatlı fatura ödeme işlemlerinden herhangi bir faiz ya da ücret tahsil edilmemektedir.

        OTOMATİK ÖDEME TALİMATI KREDİ NOTUNU YÜKSELTİR Mİ?

        Kredi notunuzu artırmak için gecikmiş borçlarınızdan başlayarak borçluluk oranınızı düşürmeye çalışın. Kredi borçlarınız için otomatik ödeme talimatı verin. Kredi ya da kredi kart borçlarınıza yaptığınız geç ödemeler, kredi skorunuzu hemen düşürür.
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        Haberler Güncel Bunu yapana 150 TL'si geri yatıyor! Faturanız bu ay çok geldiyse müjde! İnternet, su, doğalgaz, cep telefonu, elektrik faturası için geçerli...
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