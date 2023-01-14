Rami Kışlası'na yapılan dev kütüphaneyi açıldı!

Başkan Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı: "Rami Kışlası'nın ülkemizin son 2,5 asrında çok önemli yeri var. Burada uzunca bir zaman peynir, sucuk, pastırma satışı yaptık. Burada bir geçmişimiz var. Bir de tabii, az önce izlediğimiz gibi burası ne haldeydi. Topta oynadık burada. Böyle bir mazimiz var. Hepsinden öte Sultan 2. Mahmut Osmanlı-Rusya Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yönetmiştir. Zaman içinde tahribata uğrayan bu eseri kütüphaneye çevirmek için yaptığımız çalışmalar sona erdi. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçer, peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Dijital kaynaklar da burada meraklılarıyla buluşacaktır. Cumhuriyetimiz'in 100. yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Çorbanızı içeceksiniz, kek yiyeceksiniz. Yarından itibaren bu uygulama başlıyor."



7 gün 24 saat açık olacak kütüphanede ilk etapta 2,5 milyonu aşkın kitabın bulunduğu açıklandı.



