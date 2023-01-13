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    • 14.01.2023 01:34
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    İdlib'den acı haber! MSB duyurdu: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit düştü

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    İdlib’den acı haber!

    Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen havan saldırısında Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu. Acı haber şehidin Mersin'deki babaevine ulaştı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

    Dün, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

    Mersin'e Şehit Ateşi Düştü!

    Ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt derhal hastaneye sevk edildi. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri yer aldı.

    TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
    Şehidin babaevinin önüne ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

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