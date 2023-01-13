Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir Yümnü ile Çorum İl Müdürü Yahya Çoban görevden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emrah Aytekin, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Metehan Özcan, iş başmüfettişliklerine de Zeynep Akyürek Orman, Gözde Begüm Akyol ve Safa Kızıl atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Oğuzhan Tekin, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine de Uzman Doktor Gamze Baş'ın ataması yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ile Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç görevden alındı.