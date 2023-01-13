AK Parti İstanbul "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla start verdi! Sandık görevlileriyle buluşulacak

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANKETLERDEKİ OYU YÜZDE 52

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un teşkilatının seçim hazırlıkları, anketler konusunda yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Genel başkan yardımcımız dün açıkladılar, Cumhurbaşkanımızın anketlerdeki oyunun yüzde 52 olduğunu. AK Parti'nin oyunun yüzde 44'lere doğru çıktığını, araştırmalardan sorumlu genel başkan yardımcımız açıkladı. AK Parti'nin son 1 yıldır... Biz hem kendi araştırmalarımızı yapıyoruz hem de yapılan araştırmaları gözlemliyoruz. AK Parti'nin oyunu yüzde 30'un altında gösteren şirketler de dahil olmak üzere kimisi 3 puan, kimisi 6 puan, kimisi 9 puan AK Parti'nin son aylarda oylarının yükseldiğini söylüyor. Televizyonlarda söyleniyor. Dolayısıyla seçimi kazanacak bir sonucumuzun olduğunu genel başkan yardımcımız ifade etmiş oldu. En büyük anketi de mayıs veya haziran ayında yapacağız."

Kabaktepe, en iyi anketi halkın yapacağını belirterek, "Halkımız, 16. seçimde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçecek." dedi.