AK Parti İstanbul "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla start verdi! Sandık görevlileriyle buluşulacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda çalışacak sandık görevlileriyle başlatacağı buluşma programının tanıtımında konuştu.
Bundan önceki çalışmalarda odak noktanın İstanbul'da 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek olduğunu anımsatan Kabaktepe, "Hedefimiz, İstanbul'daki 10 milyonu aşkın 11 milyonu bulmuş seçmeni, 2 milyonun üzerindeki üyemizi ziyaret etmekti. Bugün itibarıyla başlattığımız bu çalışmalarda 1 milyon 628 bin hanemizi ziyaret etmiş olduk. 3 milyon 936 bin seçmenimizin ziyaretini de tamamlamış olduk." diye konuştu.
Kabaktepe, "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul'daki sandıkları baz alarak, sandık esaslı bir çalışmayı yarın başlatacaklarını dile getirerek, 39 ilçede ve 180 noktada, bakan, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanlarının oy kullandıkları sandıklarda, partinin üyeleri ve seçmenlerle buluşmayı hedeflediklerini anlattı.
Çalışma sonucunda İstanbul'daki tüm sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen ve üyelerle bir araya gelmiş olacaklarını belirten Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunlar böyle çok büyük kalabalıklar şeklinde organize edilecek toplantılar değil. Sandıktaki seçmen yoğunluğuna göre 50-100 kişi arasında seçmenimizle İstanbul'daki üyelerimiz ve vatandaşlarımızla oturduğumuz, konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, İstanbul'umuza, Türkiye'mize dair hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz karşılıklı diyalog içerisinde gerçekleşen toplantılar olacak."
Kabaktepe, programın yoğun olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Şunu biliyoruz, şunu her zaman görüyoruz. Siyasetin ve demokrasinin en temel argümanı halkımızın ve milletimizin yönetişim ve iletişim noktasında siyasal aktörlerle en sıkı bağı nasıl oluşturabilecekleri sorusuna ürettikleri cevap, bu bağı belirleyen en temel unsurlardan birisi. AK Parti olarak bu bağı en güzel şekilde kuran parti olarak bundan sonra da inşallah bu bağı güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."