PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini asmıştı! İsveç’teki rezil görüntüler dünya basınında: Türkiye’den İsveç’e sınırsız bloke!
NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran İsveç'ten rezalet bir görüntü geldi. PKK yandaşları Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Türkiye ayağa kalkarken skandal dünya basınının gündeminde de yer aldı. Dünya medyası 'Türkiye İsveç'i azarladı' başlıkları attı, "İsveç'e sınırsız bloke" denildi. Yerel basında ise çalkantıya yol açan skandal videonun İsveç'te fark edilmeden önce Türkiye'de gündem olduğu yazıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla on yıllardır takındığı tarafsızlık pozisyonunu geride bırakan İsveç, komşusu Finlandiya ile Haziran 2022'deki tarihi zirvede NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen zirveden saatler önce, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat imzalandı.
Ankara, Stockholm ve Helsinki'ye yıllardır terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri açık destek ve yüzlerce teröriste sağladıkları barınma nedeniyle veto kartını gösterdi. Madrid'de varılan anlaşmayla, İskandinav ülkeleri önceki dönemden farklı adımlar atmayı beyan etti. Türkiye, kısa süre içinde iadesini istediği teröristlerin listesini Stockholm ve Helsinki'ye gönderdi.
Ankara'nın taleplerini yerine getirmeyen ve son olarak "Türkiye, NATO üyeliği için kabul edemeyeceğimiz taleplerde bulunuyor" açıklamasını yapan İsveç, 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen skandal gösteriyle bardağı taşırdı.
Türkiye'den bir an önce NATO üyeliğini onaylamasını bekleyen İsveç'in başkenti Stockholm'de sokağa çıkan terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Belediye binası önünde bir maketi asan terör destekçilerine polis hiçbir müdahalede bulunmadı.
Görüntülerin yayılmasıyla Türkiye ayağa kalktı, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor. İsveç hükümeti bu tarz eylemlere yanıt vermezse biz de İsveç'in NATO üyeliği için istediği cevabı veremeyiz. Bu kadar açık,net. Yani PKK İsveç'in NATO üyeliği yolunda mayın döşüyor... İsveç burada bir tercih yapmak zorundadır" dedi.
AFP: ANKARA'YI YATIŞTIRMAYA YETMEDİ
Türkiye'nin tepkisi, dünya çapında yankı buldu. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'Türkiye'den sert çıkış' başlığıyla geçtiği haberde skandal görüntülerin YPG'li teröristlere ait bir Twitter hesabından paylaşıldığını aktardı. AFP, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'ün görüntüleri kınayıp maketin asılmasını 'tiksindirici' bulduğunu belirten Twitter mesajının ise Ankara'yı yatıştırmaya yetmediği yorumunu yaptı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, 'Türkiye, 'iğrenç' gösteriden sonra İsveç büyükelçisini çağırdı' başlığıyla sunduğu haberde Ankara'nın henüz İsveç ve komşusu Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermediğini hatırlattı.
Washington Post gazetesi AP'nin konuya ilişkin haberine yer verdi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya ise AFP'nin haberini kullandı.