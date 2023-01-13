PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini asmıştı! İsveç’teki rezil görüntüler dünya basınında: Türkiye’den İsveç’e sınırsız bloke!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla on yıllardır takındığı tarafsızlık pozisyonunu geride bırakan İsveç, komşusu Finlandiya ile Haziran 2022'deki tarihi zirvede NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen zirveden saatler önce, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat imzalandı.

Ankara, Stockholm ve Helsinki'ye yıllardır terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri açık destek ve yüzlerce teröriste sağladıkları barınma nedeniyle veto kartını gösterdi. Madrid'de varılan anlaşmayla, İskandinav ülkeleri önceki dönemden farklı adımlar atmayı beyan etti. Türkiye, kısa süre içinde iadesini istediği teröristlerin listesini Stockholm ve Helsinki'ye gönderdi.