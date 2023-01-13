Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Artık patinaj yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:

Artık dışarıya gıpta ile bakan bir ülke değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir ülke var. 2023, bu doğrultudaki emek verdiğimiz projelerden sonuçlarını görebileceğimiz bir yıl olacak.

Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak. Enerjiden tarıma, her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz.

Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere, bu konuda ciddi birikimi olan kurumlarımızı etkin bir şekilde değerlendireceğiz.

Küresel ekonomi sistemini kontrol edenlerin bize karşı uyguladığı çifte standartlar hiçbirinizin moralini bozmasın. Artık patinajlara yer yok. Milletimizin asırlardır beklediği gün bugündür.

Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Bugün bilimin, teknolojinin önemli merkezlerinden biri haline geldik.

Elimizdeki tüm imkân ve kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceğiz.



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