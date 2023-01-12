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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 12.01.2023 16:03
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    • 12.01.2023 16:23
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    Son dakika: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan fıkra gibi açıklama: PKK ile bağlantımız yok

    PKK’nın siyasi kolu gibi çalışan HDP’den bu kadarına da pes dedirten açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, terörist cenazesini teslim aldığını ve Kobani’ye selam gönderdiğini unutarak, canlı yayında PKK ile hiçbir bağlarının olmadığını söyledi.

    HDP’li isimden fıkra: PKK ile bağlantımız yok

    Terör örgütü PKK'ya her seferinde açık destek veren, terör örgütlerinin kanalına katılarak örgüt sözcülüğüne soyunan HDP'nin, her geçen gün Kandil ile bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Kimileri bunu görmezden gelse de Türkiye partisi olduğu iddiasında bulunan HDP'nin PKK ile bağlantısı ortada.

    Son günlerde canlı yayın programlarına katılan HDP'liler ise bu bağı inkar etme peşinde.

    Eş başkanlara göre, dağda terör örgütü PKK'nın teröristleriyle evli vekilleri çıkan, PKK paçavrası giyip, Türk Devleti'ne iftira atan ve bir kez olsun terör örgütü diyemeyen HDP'nin, PKK ile ilişkisi yokmuş.

    HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu oldu.

    "PKK İLE BAĞIMIZ YOK"
    "PKK ile bir bağınız var mı?" sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

    "BİZ TALİMATLARI HALKTAN ALIRIZ"
    Beştaş, "Tabii ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

    TERÖRİST CENAZESİNİ TESLİM ALDI
    HDP'li Beştaş, bu açıklamaları yapsa da arşiv gerçekleri ortaya koymaya devam ediyor.

    2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 5 PKK'lı teröristten 2'sinin cenazesi, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora tarafından teslim alındı.

        "TERÖRİST CENAZELERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
        Gene arşivden çıkan bir başka kayıtta ise 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meral Danış Beştaş, TBMM kürsüsünden terör savunuculuğu yapmıştı.

        HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

        "DAĞA GİDENİN ACISINI PAYLAŞACAĞIZ"
        Ölen terörist olsa da cenazeye gideceklerine vurgu yapan Beştaş, "Şimdi biz bu kürsüden defalarca öyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun, asker, polis, dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun..." dedi.

        "BİZ BÜTÜN CENAZELERE GİDİYORUZ"
        Suçun şahsiliğini öne süren HDP'li vekil, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

        "Siz, sizin iktidarınızda cenazeyle, definle, mezarla uğraşan bir parti olma ünvanını aldınız. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını terörist ilan ederek ve bu cenazeye gidenleri suçlu addederek, kendi suçunuzu örtemezsiniz.

        "SUÇ VE CEZALAR ŞAHSİDİR"
        Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz. Onlar evlatlarını kaybetmişse o anne ve babanın suçu yoktur.

        Bir suç varsa ölenin kimlğinde, suç ve cezalar şahsidir. Sizi hukuken düşünmeye davet ediyorum.

        İnsancıl hukukla düşünmeye davet ediyorum. Bir ülkenin yarısını ötekileştirerek suçlu gösterek hiç kimse amacına ulaşamaz. Sizi aklı selime davet ediyorum."

        KOBANİ'YE SELAM GÖNDERDİ
        PKK/YPG'nin terör yuvalarının hedef alındığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın durdurulmasını isteyen Meral Danış Beştaş, "Kobani" olarak telaffuz ettiği Aynel Arab kentindeki hedeflerin vurulmasına itiraz etti. "Kobani'ye yönelik saldırı sadece oranın halkına değil, 50 milyonu aşkın Kürde yönelik bir saldırıdır." hezeyanında bulunan HDP'li Beştaş, harekata "DEAŞ barbarlığı" deme hadsizliğinde bulunarak teröristlere selam göndermişti.

        HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kadınlar öncülüğünde DEAŞ barbarlığına karşı destansı bir mücadeleyle direnen Kobani'ye selam olsun" dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan fıkra gibi açıklama: PKK ile bağlantımız yok
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