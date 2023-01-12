Son dakika: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan fıkra gibi açıklama: PKK ile bağlantımız yok

Son günlerde canlı yayın programlarına katılan HDP'liler ise bu bağı inkar etme peşinde.

Eş başkanlara göre, dağda terör örgütü PKK'nın teröristleriyle evli vekilleri çıkan, PKK paçavrası giyip, Türk Devleti'ne iftira atan ve bir kez olsun terör örgütü diyemeyen HDP'nin, PKK ile ilişkisi yokmuş.

HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu oldu.

"PKK İLE BAĞIMIZ YOK"

"PKK ile bir bağınız var mı?" sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

"BİZ TALİMATLARI HALKTAN ALIRIZ"

Beştaş, "Tabii ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi?" ifadelerini kullandı.