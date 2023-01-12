İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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- Güncel
- 12.01.2023 21:49
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- Son Güncelleme:
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- 12.01.2023 21:49
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.