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    • Güncel
    • 12.01.2023 21:49
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    • 12.01.2023 21:49
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
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