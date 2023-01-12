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    • 12.01.2023 22:11
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    Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Meral Akşener hastalığı ne? Hayati tehlikesi var mı?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi..

    takvim.com.tr
    Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

    Meral akşener'in Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

    MERAL AKŞENER NEDEN HATSANEYE KALDIRILDI, HASTALIĞI NE?

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hstaneye kaldırıldı. Akşener'in tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

    MERAL AKŞENER KİMDİR?

    Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden "İlkokul öğretmeni" olarak mezun oldu.

        1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünden mezun oldu.1979 ile 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu.

        Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yakın çağ tarihi dalında yüksek lisans, aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk tarihi dalında da doktorasını tamamladıktan sonra "Tarih Doktoru" oldu. Kocaeli Üniversitesi'nde inkılap tarihi bölüm başkanı olarak görev yaptı.

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        Haberler Güncel Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Meral Akşener hastalığı ne? Hayati tehlikesi var mı?
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