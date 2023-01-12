Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Meral Akşener hastalığı ne? Hayati tehlikesi var mı?

Meral akşener'in Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
MERAL AKŞENER NEDEN HATSANEYE KALDIRILDI, HASTALIĞI NE?
İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hstaneye kaldırıldı. Akşener'in tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.
MERAL AKŞENER KİMDİR?
Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden "İlkokul öğretmeni" olarak mezun oldu.