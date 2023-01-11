Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2023 23:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 23:30
    ABONE OL

    12 Ocak Perşembe okullar tatil mi? 12 Ocak 2023 OKUL TATİLİ OLAN İLLER || Antalya'da yarın okul var mı?

    Antalya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Yağış ve fırtına uyarısı sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2023 okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    12 Ocak 2023 Perşembe okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'un batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Uydu görüntüleri incelendiğinde 10 gün içinde İstanbul'da kar yağışı görülmüyor.

        DENİZLERİMİZDE (BATI AKDENİZ) FIRTINA BEKLENİYOR!

        Batı Akdeniz'de rüzgarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedeceği, doğusunda Cumartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir.

        12 OCAK 2023 ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Yarın Antalya'da okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı
        Haberler Güncel 12 Ocak Perşembe okullar tatil mi? 12 Ocak 2023 OKUL TATİLİ OLAN İLLER || Antalya'da yarın okul var mı?
            SON DAKİKA