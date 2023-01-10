Sümeyye Erdoğan Bayraktar öncülük etti: Kadın Destek Merkezi İstanbul'da açılıyor

KADEM Kadın Destek Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında 2022 yılında kuruldu.
KADINLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM
Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İSTKA projesi olarak hayata geçirilen Kadın Destek Merkezi İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor.
KAPSAYICI VE GİZLİLİĞE DAYALI
Kadınların "iyi olma" halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psikososyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu.
Merkez, tüm bunları yaparken gizlilik esası ve kapsayıcı bir çalışma prensibi doğrultusunda hareket edecek. Süreç takibi ve hizmet devamlılığı da merkezin önemsediği diğer iki önemli başlık olarak ortaya çıkıyor.