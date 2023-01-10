Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2023 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 09:19
    ABONE OL

    FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon! Hepsi ByLock'çu...

    Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir darbe daha vuruldu. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullandıkları tespit edilen 5'i kamu personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli yakalandı.

    FETÖ’nün emniyet yapılanmasına baskın!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i kamu personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    HEPSİ BYLOKCK'ÇU
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    12'Sİ GÖZALTINA ALINDI
    Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyonlara devam edildiği bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni ifşanın adı: Pfizer!
    Haberler Güncel FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon! Hepsi ByLock'çu...
        SON DAKİKA