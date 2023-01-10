Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeler hakkında flaş açıklama

Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrısı ve tarafların buna karşı tutumuna yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin savaşın çıkmamasına yönelik yoğun çabalarını hatırlattı.
Savaşın başlamasıyla birlikte de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bunlarla birlikte insani ateşkes, ateşkes ve barış görüşmeleri çağrılarında bulunduğunu belirten Akar, "Bunun için tarafların diyaloğu, bir araya gelmesi çok önemli. Bunun için tarafların hangi şartları ortaya koyacakları kendi bilecekleri konular. Sonuç olarak egemen, bağımsız devletler. Ama burada Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz bir an önce komşumuz olan iki ülkede ateşkesin sağlanması, istikrara, barışa giden yolun açılması. Tabii bir süreç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk günden itibaren devam ediyor. Dünya barışı için önemli bir katkı, önemli bir değer. Bunu bütün dünyanın anlaması gerekir." ifadelerini kullandı.