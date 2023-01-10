Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye ile görüşmeler hakkında flaş açıklama

Türkiye'nin yoğun çabalarını bazılarının görmezden gelmeye çalışmasını eleştiren Akar, "Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin, tahıl koridoru, esir değişimi ve diğer konulardaki çabaları çok değerli. NATO için de AB için de Avrupa için de önemli çalışmalar bunlar. Bir an önce bu ateşin sönmesi lazım. Bazen bu tür durumlar kontrolden çıkıyor ve umulmadık yönlere gidebiliyor. Bunlara mani olmak için Cumhurbaşkanımız hem insani hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler bakımından bölge barışını düşünerek tamamen iyi niyetli olarak yaptığı çağrılarını sürdürüyor." dedi.

"BU BİR SÜREÇ"

Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür." dedi.