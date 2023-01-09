Ünlü müzisyen ve söz yazarından acı haber! Otomobili şarampole uçtu! Sanat dünyası yasta!

HAKAN YELBİZ KİMDİR?

Bas gitarist olan Hakan Yelbiz aynı zamanda aranjör ve prodüktör olarak da çalışıyordu. Mustafa İpekçioğlı ile kurduğu orkestranın yanı sıra Hakan Altun baştan olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzası bulunuyor.