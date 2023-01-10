Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tank fabrikasında önemli açıklamalara imza attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Arifiye Ana Bakım Fabrikası'nda Yeni Nesil Fırtına Obüsleri teslimat töreninde muhalefete sert çıktı:

Birilerinin 'ona buna satıldı' diyerek iftiralarına hedef olan fabrika, farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha, özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde, yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum.

Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor.

Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan tam bir gönül huzuruyla, fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor.

Hal böyleyken, fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden ne işletmecilerimizden ne de milletimizden yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler...