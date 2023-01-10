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    Washington Post, 6’lı masa için “Hala adayları yok, stratejileri belli değil, çok yavaşlar” yorumunu yaptı

    Washington Post, 2023’te Türkiye’deki seçimlerin çok önemli olduğunu yazdı. 6’lı masa için “Hala adayları yok, stratejileri belli değil, çok yavaşlar” yorumunu yaptı...

    Altılı atıl kaldı

    ABD'nin en etkili yayın organı Washington Post, "2023'te birçok seçim yapılacak ama dünya genelindeki en önemli seçim hiç şüphesiz Türkiye'deki olacak" diye yazdı. Altılı Masa'yı da mercek altına aldı. "Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için net bir strateji ifade etmekte yavaş kaldılar. Seçime altı aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadılar. Adaylık için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti lideri olan ve Seçim Gazisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor" yorumunu yaptı. Başkan Erdoğan'ın seçime asıldığını, asgari ücretlere ve emekli maaşlarına zam yaptığını, BAE ve Moskova ile ekonomik ilişkileri sıcak tuttuğunu, Karadeniz'de bulunan doğal gazı hatırlattı.

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    Haberler Güncel Washington Post, 6’lı masa için “Hala adayları yok, stratejileri belli değil, çok yavaşlar” yorumunu yaptı
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