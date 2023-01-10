Başkan Erdoğan'dan açıklama! Seçim ne zaman yapılacak? 2023 seçimi erkene mi alınacak?

2023 SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Burada konuşulan tarihler var. Bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı'mız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidilecek şekilde değerlendirilebilir. Yani bu tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra, bu değerlendirmeler genel başkanlara iletilecek. Ama istiyoruz ki bu iş hazirana kalmasın, hazirandan önce, bayram sonrası inşallah seçime gidelim, sandık milletimizin önüne gelsin, milletimizin iradesi tecelli etsin."