CHP'de koltuk kavgası! İl Teşkilatı seçiminde olay çıktı yeni başkan istifaya çağrıldı





"KİBİR ABİDELERİ, İNSANA DOKUNAMAYAN İNSANLAR"

Adil Demir'in başkan seçilmesine karşı çıkan parti üyesi Ahmet Özkan ise, "İktidara yürüyen bir parti olarak bugün son nokta kondu. Kibir abideleri, insana dokunamayan insanlar. İnsanlarla bütünleşemeyen kişiler, maalesef bugün yeni yönetim şeklini ortaya koyarak, Kayseri'de bizi en küçük parti haline getirmeye çalışmıştır. Ancak burada gördüğünüz insanlar CHP'yi iktidara taşıyacaktır. Ben bu arkadaşlarıma kesinlikle güveniyorum. Biz tabanız, biz halkız, biz üyeyiz ama partimizin genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Bunlar istedikleri kadar kendilerini yönetim seçsinler" diye konuştu.

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