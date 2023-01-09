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    • 09.01.2023 19:07
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    SON DAKİKA | BM'den kritik Suriye kararı! Türkiye üzerinden 6 ay daha sürecek

    Son dakika haberi | BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı. 10 Temmuz tarihine kadar 4 milyon kişiye daha yardım ulaştırılacak.

    BM’den kritik Suriye kararı

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı.

    15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.

    YALNIZCA BİR SINIR KAPISINDAN YARDIM GİDİYOR
    BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

    BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

    Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | BM'den kritik Suriye kararı! Türkiye üzerinden 6 ay daha sürecek
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