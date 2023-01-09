Muharrem İnce'den Ali Babacan'a olay gönderme: Elinde İngiliz anahtarı var herhalde! Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anayasa'daki vatandaşlık tanımını hedef alarak HDP'ye göz kırpan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi.
İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında gündeme getirdiği skandal vaatlerine İngiltere'yi işaret ederek tepki gösterdi.
MUHARREM İNCE'DEN ALİ BABACAN'A: KRALİÇE'NİN GENEL BAŞKANI MISIN?
İnce şunları söyledi;
"Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak. Nereden aldın icazeti sen. Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen? Sen kimin genel başkanısın? Bunlara pabuç bırakmayacağız."
BİR TEPKİ DE CHP'YE
CHP'de başdanışman Nuşirevan Elçi'nin, parti binasındaki basın toplantı salonunda verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırdığı yönündeki tartışmalara değinen İnce, "Burada Türk bayrağı, burada parti bayrağı var. Basın toplantı salonu. Danışman atamışlar birini. Danışman geliyor Türk bayrağını kaldırıyor, fotoğraf çektiriyor. 130 milletvekilinden biri çıkıp 'Sen kimsin ya' diyemiyor. Bana soruyorlar 'Neden ayrıldın?' İyi ki ayrılmışım orada ne işim var." ifadelerini kullandı.
BABACAN HDP'YE GÖZ KIRPTI SKANDAL VAATLERDE BULUNDU
Geçtiğimiz hafta HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.