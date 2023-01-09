Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak. Peki, 7. yargı paketi çat kapı haciz nedir, kalktı mı? Artık evlere haciz gelmeyecek mi? Hakim kararı olmadan haciz işlemi yapılmayacak mı? İşte detaylar!
Konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması kalkıyor
Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak.
Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.
- İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
1) Konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması kalkıyor:
2) Uyuşturucu ile mücadele için önemli düzenlemeler:
a) Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.
b) Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.