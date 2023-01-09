Seçimler için bayram sonrası işaret edildi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

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Kandemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.