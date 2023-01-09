2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, KABİNE son dakika GENEL AF çıkacak mı? 7. yargı paketinde mahkumlara af var mı 2023? 7. yargı paketinde neler var? İşte merak edilenler!
Af çıkacak mı 2023, 7. yargı paketinde af var mı 2023?
Kabine toplantısında 7'inci yargı paketi de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Düzenlemeyle ile çat kapı haciz işlemi son bulacak, uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket Meclis'e gönderilecek.
Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum 31 Temmuz 2023'e kadar izinli.