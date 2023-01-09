KABİNE son dakika GENEL AF çıkacak mı? 7. yargı paketinde mahkumlara af var mı 2023? 7. yargı paketinde neler var?

Af çıkacak mı 2023, 7. yargı paketinde af var mı 2023?

Kabine toplantısında 7'inci yargı paketi de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Düzenlemeyle ile çat kapı haciz işlemi son bulacak, uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.