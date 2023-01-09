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    • 10.01.2023 05:18
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    • 10.01.2023 05:18
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    İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.

    İHA
    İthalatta İlave Gümrük Vergisi kararı Resmi Gazete’de

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası "Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz" şeklinde değiştirildi.

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