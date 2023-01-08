AK Parti ile MHP'den seçim protokolü hazırlığı! Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı talimatı





ORTAK LİSTE TARTIŞMALARI

TBMM'deki dengeler açısından bir milletvekilinin bile büyük önemi bulunuyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı içinde artık oyların boşa gitmemesi için ve Cumhur İttifakı partileri ayrı ayrı liste çıkarttığında bölünme olacağından dolayı ortak liste tartışılmaya başlandı. İki partinin önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylı olarak masaya yatırması, hangi illerde böyle bir uygulamaya gidilebileceği, yapılması halinde kaç milletvekili daha fazla çıkarmanın mümkün olabileceğinin konuşulması bekleniyor.

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