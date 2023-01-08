SON DAKİKA | 2023 Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü Hacca gidebilecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

İşte Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım

Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.



Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.