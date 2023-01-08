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    • Güncel
    • 08.01.2023 12:10
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    • 08.01.2023 12:25
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    SON DAKİKA | 2023 Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü Hacca gidebilecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

    Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

    2023 Hac kontenjanları belli oldu

    Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri 5 Ocak itibarıyla başladı.

    Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

    İşte Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım
    Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
    İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

    Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.



        Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:
        2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
        3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
        4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | 2023 Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü Hacca gidebilecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı
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