CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in cinsel tacizde bulunduğu spiker yaşananları anlattı: Göğüslerime dokunup zorla...





'BİRAZ DAHA DAYAN'

Tuvalette yayın yönetmeni Deniz A.'ya gitmek istediğini söylediğini anlatan Z.E.K., "'Biraz daha dayan, ben de rahatsız oluyorum gideceğiz' dedi. Masaya döndüğümüzde beni ısrarla Başkan'ın yanına oturttu. Başkan Yüksel, ortamdaki gürültüyü bahane ederek beni dışarı çıkardı. Dışarıda rahatsız edici seviyede yakınlık kurmaya çalıştı. Kendimi geriye çektikçe yaklaşıyordu. Elini omzuma atıp sarıldı, göğüslerime dokundu. Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. Ben fiziksel olarak kendisine direndim. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi. Ancak daha sonra yine devam etti" diye konuştu. Bir bahane ile içeri girdiğini anlatan Z.E.K. Başkan Yüksel'in içeride de sarıldığını, kendisinin yeniden onu ittirdiğini belirtti. Z.E.K., olay sonrası kötü bir süreçten geçtiğini ve hukuki destek alabilmek için cinsel saldırıdan 8 gün sonra şikâyette bulunabildiğini de sözlerine ekledi.