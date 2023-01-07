HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! Tarih verdi il il açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 8-12 Ocak 2023

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı