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    • Güncel
    • 08.01.2023 06:37
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    • 08.01.2023 06:56
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! Tarih verdi il il açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 8-12 Ocak 2023

    Son dakika güncel hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlanan tahminlerde kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bazı iller için kar yağışı uyarısı yapılırken, yurt genelinde havanın açık olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe günü birçok il için kar yağışı alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kar alarmı! Tarih verdi il il açıkladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul için henüz kar yağışı tahmini yapılmadı.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 13°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 18°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C
        Az bulutlu

        MERSİN °C, 18°C
        Az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 5°C
            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 5°C
            Az bulutlu

            KAYSERİ °C, 5°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 5°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 6°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİNOP °C, 9°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AMASYA °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 8°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            TOKAT °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 8°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AĞRI °C, 1°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

            ERZURUM °C, -1°C
            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı

            MALATYA °C, 3°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 9°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 7°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 10°C
                Parçalı ve az bulutlu

                8-12 OCAK 2023 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! Tarih verdi il il açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 8-12 Ocak 2023
                    SON DAKİKA