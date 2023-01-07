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    • 07.01.2023 10:26
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    Batman'da PKK'ya abluka! Operasyon başladı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren Abluka' operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm. Orhan Sancar Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    PKK’ya abluka!

    Batman'da terör örgütü PKK'ya abluka!
    İçişeri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar Kış-20 Şehit J.Komd.Atğm. Orhan Sancar Operasyonu'nun başladığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm. Orhan SANCAR" operasyonu başlatıldı.

    650 PERSONEL 44 OPERASYONEL TİM
    Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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