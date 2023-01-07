Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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