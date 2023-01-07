Batman'da terör örgütü PKK'ya abluka!
İçişeri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar Kış-20 Şehit J.Komd.Atğm. Orhan Sancar Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm. Orhan SANCAR" operasyonu başlatıldı.
650 PERSONEL 44 OPERASYONEL TİM
Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.