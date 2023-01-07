TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 81. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor.
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?
TRT1 kanalı tarafından yayınlanan yayın akışına göre Gönül Dağı dizisi bu akşam saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Diziyi TRT1 internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM KONUSU
Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Taner nereye gidecektir? Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker. Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir? Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar.