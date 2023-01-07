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    • Güncel
    • 07.01.2023 20:55
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    • 07.01.2023 20:57
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    Gönül dağı dizisi bugün var mı? 7 Ocak GÖNÜL DAĞI kesintisiz, şifresiz FULL HD CANLI İZLE - TRT1, Youtube...

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizi, yeni sezon bölümleriyle TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı bugün var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gönül dağı dizisi bugün var mı?

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 81. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor.

    GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

    TRT1 kanalı tarafından yayınlanan yayın akışına göre Gönül Dağı dizisi bu akşam saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

    Diziyi TRT1 internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM KONUSU

    Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Taner nereye gidecektir? Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker. Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir? Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar.

        Ciritçi, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek midir? Ramazan'ın girdiği işlerde tutunamaması Asuman'ı endişelendirmeye başlar. Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar. Hacer, oğlunun kulübede kendinden ayrı yaşamasından rahatsızdır. Rıfat ile tekrar konuşan ve evine döndürmeye çalışan Hacer, başarılı olamayınca ikiliyi zor durumda bırakır. Erkan, Şirin'e kendi adıyla yazılan mektupla neye uğradığını şaşırır. Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacaktır? Taner, annesi Halime'nin evlenmesi konusunda baskı yapmasının sebebini öğrenecek midir?

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        01:45 Yürek Çıkmazı
        04:05 Hangimiz Sevmedik
        06:00 Adını Sen Koy
        07:25 Ege'nin Hamsisi
        10:30 Hayallerinin Peşinde
        11:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
        12:25 Yürek Çıkmazı
        15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        19:00 Ana Haber
        20:00 Gönül Dağı
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        Haberler Güncel Gönül dağı dizisi bugün var mı? 7 Ocak GÖNÜL DAĞI kesintisiz, şifresiz FULL HD CANLI İZLE - TRT1, Youtube...
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