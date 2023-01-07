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    • 07.01.2023 20:44
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    • 07.01.2023 20:44
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    Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli saldırı

    Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. "Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna saldırı

    Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

    Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

    Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

    "Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

    Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

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