Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça o anları anlattı: "Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik"

Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN