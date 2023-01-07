Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça o anları anlattı: "Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, anahtar teslim törenin ardından yeni evine kavuşan Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti.
ERDOĞAN'I EVİNDE AĞIRLAYAN RIFAT AKÇA O ANLARI ANLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.