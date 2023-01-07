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    • 07.01.2023 21:39
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    Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça o anları anlattı: "Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik"

    Başkan Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nin ardından yeni evine kavuşan Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti. Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

    "ÇOK MUTLU OLDUM, GÖZLEME VE ÇAY İKRAM ETTİK" | VİDEO İZLE




    Başkan Erdoğan, anahtar teslim törenin ardından yeni evine kavuşan Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti.

    ERDOĞAN'I EVİNDE AĞIRLAYAN RIFAT AKÇA O ANLARI ANLATTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.

        Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nin ardından Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan Akça ailesini ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Rıfat Akça, Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yangında evini kaybettiği için üzüldüğünü ancak artık yeni evlerinin yapıldığını söyledi.

        Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk." diye konuştu.

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        Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça o anları anlattı: "Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik"
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