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    • 03.01.2023 08:24
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    • 03.01.2023 08:24
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    Adana'da tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Adana'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirtilen 21 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Yakalanan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

    Adana’da tefeci operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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