Türkiye'deki 2023 seçimleri dış basında en önemli haber konusu haline geldi

Türkiye, son 20 yılda yaptığı atılımlarla, dünyanın yıldız ülkeleri arasına girdi. Bu yıl yapılacak seçimler, dış basının en önemli haber konusu haline geldi.

FOREIGN POLICY: ABD'nin önemli politika dergisi Foreign Policy, '2023'te İzlenecek Seçimler' başlığıyla yayınladığı haberde, Türkiye'ye geniş yer verdi: Erdoğan, 2002 seçimlerinde zafer kazandı, 2003'te başbakan oldu ve o zamandan beri Ankara'nın en önemli adamı. Gücünü hayata geçirdiği reformlardan alıyor" denildi. Muhalefetin adayının henüz netlik kazanmadığının altının çizildiği analizde "Özellikle Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığındaki rakibinin kim olacağını henüz bilmediğimiz için, altı ay sonra bir seçim hakkında tam kapsamlı tahminlerde bulunmak için çok erken" ifadelerine yer verildi.

FRANCE 24: France 24 listesinde, iki seçim var. Türkiye ve Pakistan. Türkiye 18 Haziran'da sandığa gidecek bu tarihi bir seçim...

POLITICO: 2023'te dünyadaki tartışmasız en önemli seçimler Türkiye'de gerçekleşecek.

BREITBART NEWS: Türkiye'deki seçimler 'dünyayı değiştirebilecek 5 seçim' arasında. Bu açıdan çok önemli ve yakından takip edilmeli...

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