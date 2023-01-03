Mersin'de CHP-HDP ittifakından PKK'ya göz kırpan sözler: Askeri operasyon olmayan bir yıl diliyorum

Mersin'de Akdeniz Belediyesi meclis üyesi HDP'li Özgür Çağlar, yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini iletirken, PKK/KCK'ya darbe üstüne darbe vurulan askeri operasyonları kastederek, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum" dedi.

HDP'li Çağlar'ın hadsiz açıklamasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner başta olmak üzere diğer Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

HDP'li Nuriye Arslan'ın ise Özgür Çağlar'a destek verdiği görüldü. Akdeniz Belediyesi'nin 2023 yılı ilk meclis oturumununda HDP'li meclis üyesi Özgür Çağlar, küstah söylemiyle meclisi gerdi.