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    • Güncel
    • 03.01.2023 08:43
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    • 03.01.2023 08:53
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    FETÖ'ye bir darbe daha! 22 şüpheli için düğmeye basıldı

    Son dakika haberine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alan teğmen, askeri öğrenci ve uzman çavuşlardan oluşan toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ’ye bir darbe daha! Düğmeye basıldı

    Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü. Yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce operasyon başlatıldı.

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    Haberler Güncel FETÖ'ye bir darbe daha! 22 şüpheli için düğmeye basıldı
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