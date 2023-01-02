Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nde sona doğru: Açılış tarihi belli oldu





17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanırken, bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor. Yeni Zigana Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.