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    • 02.01.2023 16:54
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    Ertuğrul Özkök bile inkar edemiyor: Erdoğan olağanüstü işler yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetinde imza attığı başarılar ve Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile inkar edemiyor. 28 Şubat’'ın medyadaki baş aktörlerinden biri olan Erdoğan muhalifi Ertuğrul Özkök de bu isimler arasında... Başkan Erdoğan için daha önce 'Muhtar bile olamaz' diyen Ertuğrul Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı. Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi." ifadeleriyle itiraflarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Özkök bile inkar edemiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdıkları ve küresel çapta attığı adımları artık azılı muhalifler bile inkar edemiyor.

    SAVUNMADA ATILAN ADIMLA VE DÜNYA SİYASETİNDEKİ ROL
    Savunma alanında imza atılan başarılar, Mavi Vatan'daki kararlı duruş ve yılların hayali olan yerli otomobil Togg Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarışında önemli bir adım oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığı tavır ve tarafsız duruşu kriz çözmedeki etkili rolü Türkiye'ye daha da etkili konuma getirdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.

    AZILI MUHALİFLER BİLE İNKAR EDEMİYOR
    Erdoğan'ın bu duruşu ve kararlılığı ile Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile görmeye başladı.

    ERTUĞRUL ÖZKÖK İTİRAF ETTİ
    28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök bu başarıyı itiraf etti.

    Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı." derken "Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi" ifadelerini kullandı.

    Özkök şunları söyledi;

    "Yani kimsenin inkar edemeyeceği işler yaptı. Geçen gün denize inidirilen Anadolu gemisi... Türkiye'nin geldiği sanayi, yollar, köprüler falan... Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilemeyecek bir taraf var Recep Tayyip Erdoğan dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçeklerdir. "

    ÖZKÖK'ÜN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI: MUHTAR BİLE OLAMAZ
    Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı. Erdoğan'ın aldığı cezayı manşetine taşıyan Hürriyet Gazetesi'nde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök Erdoğan için "muhtar bile olamaz" manşetini atmıştı.

    BİR DE MUHALEFETİN PARLATTIĞI EKREM İMAMOĞLU'NA BAKIN; KALDIRIMA İSMİNİ YAZIYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı başarılar artık muhalefet tarafından bile dile getirilirken muhalefet ise adaylık için birbirine tezgah kuruyor.

        Muhalefin bir kesimi tarafından parlatılan, İstanbul'a hizmet etmek yerine Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kaldırıma adını yazmakla meşgul.

        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Avcılar'da yenileme çalışması yaptığı caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırdı.

        Özkök'ün itiraflarıyla birlikte sosyal medyada gündem olan o gelişme sonrası kullanıcılar, "Erdoğan'ın başarıları muhalefet tarafından bile itiraf edilirken İmamoğlu kendi adını kaldırıma yazdırmanın derdinde" yorumlarını yaptı.

        Ekrem İmamoğlu'nun ismini kaldırıma yazmasını eleştiren AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Politik narsizmin taşa yansımaları" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA İTİRAF ETMİŞTİ: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN
        Benzer bir itiraf yine CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'dan gelmişti.

        Öte yandan CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.

        Küçükkaya şunları söylemişti;

        "Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan.

        Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"
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