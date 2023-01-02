Ertuğrul Özkök bile inkar edemiyor: Erdoğan olağanüstü işler yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığı tavır ve tarafsız duruşu kriz çözmedeki etkili rolü Türkiye'ye daha da etkili konuma getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.

AZILI MUHALİFLER BİLE İNKAR EDEMİYOR

Erdoğan'ın bu duruşu ve kararlılığı ile Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile görmeye başladı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK İTİRAF ETTİ

28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök bu başarıyı itiraf etti.

Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı." derken "Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi" ifadelerini kullandı.