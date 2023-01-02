Ertuğrul Özkök bile inkar edemiyor: Erdoğan olağanüstü işler yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdıkları ve küresel çapta attığı adımları artık azılı muhalifler bile inkar edemiyor.
SAVUNMADA ATILAN ADIMLA VE DÜNYA SİYASETİNDEKİ ROL
Savunma alanında imza atılan başarılar, Mavi Vatan'daki kararlı duruş ve yılların hayali olan yerli otomobil Togg Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarışında önemli bir adım oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığı tavır ve tarafsız duruşu kriz çözmedeki etkili rolü Türkiye'ye daha da etkili konuma getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.
AZILI MUHALİFLER BİLE İNKAR EDEMİYOR
Erdoğan'ın bu duruşu ve kararlılığı ile Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile görmeye başladı.
ERTUĞRUL ÖZKÖK İTİRAF ETTİ
28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök bu başarıyı itiraf etti.
Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı." derken "Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi" ifadelerini kullandı.
Özkök şunları söyledi;
"Yani kimsenin inkar edemeyeceği işler yaptı. Geçen gün denize inidirilen Anadolu gemisi... Türkiye'nin geldiği sanayi, yollar, köprüler falan... Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilemeyecek bir taraf var Recep Tayyip Erdoğan dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçeklerdir. "
ÖZKÖK'ÜN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI: MUHTAR BİLE OLAMAZ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı. Erdoğan'ın aldığı cezayı manşetine taşıyan Hürriyet Gazetesi'nde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök Erdoğan için "muhtar bile olamaz" manşetini atmıştı.
BİR DE MUHALEFETİN PARLATTIĞI EKREM İMAMOĞLU'NA BAKIN; KALDIRIMA İSMİNİ YAZIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı başarılar artık muhalefet tarafından bile dile getirilirken muhalefet ise adaylık için birbirine tezgah kuruyor.