Bursa'ya metro ve hızlı tren: Bursa-İstanbul ve Bursa-Ankara arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek!

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na (YHT) bağlantılı olarak çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Projemiz, altyapı yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 adet tünel, 4,6 kilometre olan 10 adet kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet aç-kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 adet demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 1,5 kilometre uzunluğunda 66 adet altgeçit ve toplam 155 adet menfez imalatı yapılacaktır." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile kentin hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek bir proje yaptıklarını kaydetti.

Osmaneli-Yenişehir istikametinde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Güzergahın başlangıcı ile 48'inci kilometreleri arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında, 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. Toprak işlerinde yüzde 18 ilerleme sağlanmıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı desteklemede 9 bin 800 metreye ulaşılmış ve toplamda yüzde 48 ilerleme sağlanmıştır. Tünellerde kaplama beton işlerine de devam ediyoruz. Altgeçit, menfez, köprü, viyadük işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağlanmıştır. Toplamda menfez, altgeçit, köprü gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 tane yapıda çalışmalarımız devam etmektedir. İstasyon projelendirme çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bursa-Yenişehir istikametinde ise TCDD'den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üstyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 kilometrede sub balast ve balast serim imalatları da tamamlandı. Travers ve rayların üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 bin ton ray da sahaya gelmiş ve üstyapıya raylar sevk edilmeye başlanmıştır. Bu projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır."